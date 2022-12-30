Sosyal medya fenomeni Andrew Tate tutuklandı: İnsan kaçakçılığı ve tecavüz suçlaması

Andrew Tate'in sözcüsü tarafından yapılan basın açıklamasında 'Gözaltı iddialarına dair şu an bir şey söyleyemeyecekleri ancak Andrew ve Tristan kardeşlerin Romanyalı yetkililere sonsuz saygısının olduğu ve her şekilde yardım etmeye çalışacakları' belirtildi.