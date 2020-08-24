'Çocuklarınızı okula gönderin' çağrısı

İngiltere Başbakanı Johnson'un açıklamaları, İngiliz sağlık yetkililerinin çocukların okuldan uzak kalmasının Covid 19 etkilerinden daha zararlı olacağı yönündeki açıklamasının ardından geldi.



Ailelere seslenen Johnson, 5 ay sonra tekrar açılacak olan okullara çocukların gönderilmesi çağrısını yaptı. Johnson, ailelerin korkularını bir kenara bırakmasını ve çocuklarını okula göndermelerini istedi. Johnson okulların açılmasının 'ahlaki bir görev' olduğunu ve artık sağlık görevlilerinin Covid 19 hakkındaki bilgilerinin okulların kapatıldığı 23 Mart tarihine göre çok daha yüksek olduğunu vurguladı.



Yetkililerin çocukların okullardan uzak kalmasının etkilerinin Covid 19'dan daha kötü olduğu açıklamalarına işaret eden Johnson, "Bu nedenle çocuklarımızı eğitimleri ve arkadaşlarıyla birlikte olmaları için sınıfa geri götürmemiz hayati derecede önemli. Çocuklarımızın yaşam şansı üzerinde hiçbir şeyin okula dönmekten daha büyük bir etkisi olmayacak." dedi.

