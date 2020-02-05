Corona virüsten ölenlerin sayısı 493 oldu (Son 24 saatte 65 ölüm)

Çin'de, Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin 491’ı Çin ana karası, 1’i Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve1 'i Filipinler olmak üzere olmak üzere 493’e çıktı.

Bununla birlikte corona virüs teşhisi koyulan hasta sayısı 3 bin 219’unun durumu ciddi olmak üzere 24 bin 387’ye yükseldi. Virüs taşıma durumu şüpheli olanlar 24,619'a müşahede altına alınanların sayısı ise 185 bin 555’e ulaştı.



Çin ana karası dışında Hong Kong’daki vaka sayısı 21’e, Makao Özel İdari Bölgesi’nde ise 10’a yükseldi.

GÜNEY KORE'DEKİ VAKALARDA ARTIŞ



Güney Kore'de 2 kişide daha yeni tip corona virüsünün (2019-nCoV) görülmesiyle ülkedeki vaka sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.



Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, biri Singapur seyahatinden dönen 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği ve ülkedeki vaka sayısının 18'e çıktığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu kişilerden 38 yaşındaki Güney Korelinin, son günlerde iş için Singapur'u ziyaret ettiği ve bu ülkede virüsü taşıyan bir Malezyalı ile teması olduğu aktarıldı.



Virüs tespit edilen diğer kişinin ise 21 yaşındaki bir Güney Koreli olduğu bildirilen açıklamada, bu kişinin, ülkede virüse rastlanan 16. hastanın kızı olduğu ifade edildi.



BİNALAR HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Vuhan’da hastanelerde yatak yetmezliğinden dolayı biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüştürülerek, corona virüs bulaşan hastaların testi ve muayenesi için kullanılacak.



Toplam 3 bin 400 yatak kapasitesine ulaşan geçici hastaneler yatak, masa, sandalye elektrikli battaniye ve çeşitli malzemelerle donatıldı.



Kentteki hastanelerde kapasite yetmezliği nedeniyle 10 günde bin yatak kapasiteli bir hastane inşa edilmişti.



YENİ TİP CORONA VİRÜS



Yeni tip corona virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.



Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi corona virüs yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.

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