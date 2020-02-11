Corona virüsü salgınında ölü sayısı 1018'e yükseldi (İnteraktif harita)

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü vakaları artıyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüsü nedeniyle can kaybı 1018'e çıktı, virüsten etkilenen kişi sayısı 43,106'ya yükseldi. 25'in üzerinde ülkede görülen virüs en son Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüldü.

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Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgınında dünya genelinde  can kaybı bin 18 oldu. Vaka sayısı 42 bini geçti. İngiltere, İspanya ve Fransa'da görülen yeni vakalar Avrupa'yı telaşlandırdı. Avrupa Birliği sağlık bakanlarının, corona virüsü salgınını görüşmek için 13 Şubat'ta olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı hafta başında yeni bir rekor kırdı. Bir günde 108 kişi yaşamını yitirdi. Virüsten ölenlerin sayısı bini geçti. Yeni tip corona virüsün bulaştığı kişi sayısı 42 bini aştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, yaklaşık 30 ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle bin 18 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının bin 16'sı Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı. 

Çin ana karasında vaka sayısı 42 bin 638'e ulaştı. 

Çin dışında corona virüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle: Japonya: 163, Singapur: 47, Tayland: 32, Güney Kore: 28, Malezya: 18, Avustralya: 14, Vietnam: 14, Almanya: 14, ABD: 12, Fransa: 11, Birleşik Arap Emirlikleri: 7, Kanada: 7, İngiltere: 8, İtalya: 3, Hindistan: 3, Filipinler: 3, Rusya: 2, Nepal: 1, Sri Lanka: 1, Kamboçya: 1, Belçika: 1, İspanya: 1, İsveç: 1, Finlandiya: 1.

CORONA VİRÜSÜNÜN YAYILDIĞI ÜLKELER İLE VAKA SAYILARI

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