Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.



Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.



Basına kapalı görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. İki liderin kameralar karşısına geçip açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Dün akşam saatlerinde Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

ERDOĞAN'IN İRAN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ardından Tahran’da, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve de gerçekleştirilecek.

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak.

Kremlin, Erdoğan ve Putin'in Tahran'da Ukrayna'nın tahıl ihracatını da görüşeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için çabaları sürdürmeye hazırız" denildi.