Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü: Putin, Mariupol'de askeri operasyon yürütülmediğini iletti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.



Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

RUS HABER AJANSI: PUTİN, ERDOĞAN'A MARİUPOL'DE ASKERİ OPERSYON YÜRÜTÜLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Rus Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mariupol'de askeri operasyon yürütülmediğini söyledi.

BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Guterres ile bir araya geldik. Mevcut durumu, atılabilecek adımları kapsamlıca değerlendirdik. Önce ateşkes, kalıcı barış için her türlü adımı atıyoruz. Yarın Putin ile görüşeceğiz. Savaşın bitmesi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" açıklamasını yapmıştı.



Diğer taraftan, Guterres'in bugün Moskova'ya gideceği ve Rus Lider Putin ile Ukrayna'da barış konusunu ele alacakları açıklanmıştı.