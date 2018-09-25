Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü
Anadolu AjansıDünya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.