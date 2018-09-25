Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.