Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye iç savaşı için ‘Ankara’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın 10’ncu yıldönümünde ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e bir makale kaleme aldı.



"Geçen yıl Rejimin İdlib'e saldırılarını önleyerek milyonlarca hayat kurtardık" diyen Erdoğan, "O dönemde Türkiye’den övgüyle söz eden ülkeler, kısmen koronavirüs salgını nedeniyle Suriye’deki insani krizi çabucak unuttu" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, terör örgütleriyle işbirliği yapan batı ülkelerinin Suriye'de gerçek bir çözüm niyeti olmadığını söyledi, Türkiye'ye destek çağrısı yaptı. Erdoğan "bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının en sağlam yolu Ankara'dan geçiyor" dedi.



BİDEN’A VAATLERİNİ YERİNE GETİRME ÇAĞRISI



Batı'nın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı net bir duruş sergilemesini isteyen Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Joe Biden'a da seslendi. Biden'a seçim vaatlerini yerine getirme çağrısı yapan Erdoğan, demorkasiyi savunmak için işbirliği çağrısında bulundu.