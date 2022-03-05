Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Rusya-Ukrayna Savaşı 10. gününde devam ediyor.

Türkiye bu süreçte yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

ERDOĞAN, LİTVANYA CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede de, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

