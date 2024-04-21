Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti | Bakan Fidan: 20'den fazla anlaşma için ön mutabakat tamamlandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı Muhammed Salim Merzuk ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Fidan görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, ziyarette 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatların tamamlandğını bildirdi.



Irak-Türkiye ilişkilerinin bölgedeki önemine dikkat çeken Fidan, "Cumhurbaşkanımızın da çok önem verdiği Kalkınma Yolu Projesi'nin hayat geçmesi durumunda, hem Irak hem bölge halkları için önemli bir örnek işbirliği olacak" dedi.



Irak'In iş karışıklıklarla savaşla çatışmayla anılmasını istemiyoruz o yüzden ekonomik kalkınmanın siyasal istikrarın esas olmasını temenni ediyoruz

Bakan Fidan bölgenin, çatışmayla değil kalkınma, teknoloji, refah, istikrar ve kültür santla gündeme gelmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bunun alt başlıkları arasında terörle mücadele de bulunmakta. Terörle mücadele konusunda çok yoğun temaslarımız, işbirliği arayışımız var. Iraktaki mevcut siyasal dengeleri çok fazla rahatsız etmeden terörle mücadelede nasıl büyük adımlar atılabilir konusunda Bağdat hükümeti ile çok yoğun görüşmeler içindeyiz."

"Bunun için çabaları artırıyoruz" diyen bakan Fidan, görüşmelerde Gazze meselesinin de ele alınacağını bildirdi. Fidan, "Bağdat ile aynı hassasiyete sahibiz. Gazze için verdiğimiz sese destekler. Oylamalarda bizimle birlikte hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Erbil ziyaretine ilişkin de konuşan Bakan Fidan, bölgesel yönetimle ilişkilerin artırılmasına işaret ederek, "Ortak barışın sağlanmasında kendileri de vizyonlarını paylaşacaktır" dedi.

"ABD'NİN FİLİSTİN DEVLETİ VETOSUNA KARŞI ÇIKIN"

Fidan ayrıca uluslararası topluma, ABD'nin Filistin'in BM üyeliğini veto etmesine karşı çıkmaları ve Filistin devletini tanımaları çağrısında bulundu.



"Filistin'in BM'ye üye olmasına izin verilmemesi adaletsizliktir. Uluslararası toplumu bu adaletsizliğe karşı çıkmaya ve Filistin devletini tanımaya çağırıyoruz" diyen Hakan Fidan, şöyle konuştu:

"Türkiye gibi Moritanya da başta Gazze'deki durum olmak üzere Filistin meselesine ilişkin hassas bir politika benimsemekte ve mümkün olan her türlü desteği sağlamaktadır."



Fidan, Türkiye ve Moritanya'nın Gazze konusunda "büyük bir dayanışma" içinde olduğunu da sözlerine ekledi: "Acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için işbirliğimizi sürdüreceğiz."



Fidan ayrıca iki ülkenin çabalarının "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana kadar kesintisiz devam edeceğini" söyledi.