İngiliz The Guardian gazetesi, terör örgütü DAEŞ'in yeni liderinin "Emir Muhammed Abdulrahman El Mevli El Selbi" adlı Iraklı bir Türkmen olduğunu öne sürdü.



Gazetenin iki istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberine göre Selbi; Ebubekir El Bağdadi’nin ABD operasyonuyla öldürülmesinden saatler sonra, DAEŞ liderinin halefi olarak belirlendi.



Tel Afer doğumlu Selbi'nin Ezidilere yönelik katliam emirlerini veren kişi olduğu öne sürülüyor.



Haberde Selbi'nin Irak'ın güneyindeki kamp Bucca'da tutuklandığı dönem Bağdadi ile tanıştığı bilgisi var.



Selbi'nin DAEŞ'in üst düzey liderleri arasında Arap olmayan az sayıdaki kişiden biri olduğu da belirtiliyor.



Selbi'nin adı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın haklarında bilgi getirecek kişilere 5 milyon dolar ödül vereceğini duyurduğu DAEŞ yöneticileri listesinde de yer aldığı belirtiliyor.