Danimarka Başbakanı paylaştı, ülke karıştı! Açıklama yapmak zorunda kaldı

Frederiksen açıklamasında "... Ve tabii ki soğan ve tavuğun yeterince ısıtılması gerekiyor. Ayrıca, hem tahta hem de bıçak daha sonra yıkandı" dedi.



Frederiksen bıçak tercihine yönelik eleştirilere de yine yanıt vererek doğrama işi için kullandığı bir mutfak bıçağı olduğunu belirtmek zorunda kaldı. Mauviel 1830 firmasına ait et bıçağı 200 Danimarka Kronu'na (yaklaşık 906 TL) satın alınabiliyor.