Hamas'tan sivillerin ölmesi nedeniyle havadan yardım operasyonlarının durdurulması çağrısı

İsrail’in ablukası nedeniyle Gazze Şeridi’ne havadan yapılan yardımlarda sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi’nin kuzeyine yapılan havadan yardım operasyonu sırasında paraşütün açılmaması sonucu yardım paletinin bir deponun içine düşmesi sonucu 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Hamas, hava yardım operasyonları sonucu yaşanan kazalarda sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle söz konusu operasyonların durdurulmasını istedi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi Başkanı Salama Marouf yaptığı açıklamada, "Hava yoluyla yapılan yardımların vatandaşların hayatları için gerçek bir tehlike oluşturduğunu ve Gazze'nin kuzeyini saran gıda krizini hafifletmek için gerçek bir çözüm sağlamadığını yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Maruf, gıda sıkıntısının en yoğun yaşandığı kuzey Gazze'ye insani yardım ulaştırılabilmesi için kara geçişlerinin yeniden açılması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi’ne yapılan havadan yardımlar sırasında yaşanan kazalarda bugüne kadar 21 kişi hayatını kaybetti.