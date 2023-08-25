Danimarka hükümeti Kur'an yakmayı yasaklayacak yasa tasarısı hazırlıyor

Danimarka hükümeti, İskandinav ülkesinin birçok Müslüman ülkeyle artan gerilimi azaltma çabasının bir parçası olarak, halka açık yerlerde Kur'an nüshalarının yakılmasını yasadışı hale getirecek bir yasa teklifinde bulunduğunu söyledi.

Danimarka hükümeti Kur'an yakmayı yasaklayacak yasa tasarısı hazırlıyor

Adalet Bakanı Peter Hummelgaard bir basın toplantısında, "Hükümet, dini bir topluluk için temel dini öneme sahip nesnelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını yasaklayan bir yasa önerecek" dedi.

Hummelgaard, "Bu nedenle teklif, örneğin halka açık yerlerde Kuran'ın, İncil'in veya Tevrat'ın yakılmasını cezalandıracak" dedi.

 ve İsveç son haftalarda Kur'an nüshalarının yakıldığı bir dizi protestoya sahne oldu.

Bu durum, Müslüman ülkelerde öfkeye yol açtı.

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