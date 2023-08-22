İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya boks eldivenli dayak

ESKİ HAŞDİ ŞABİ MİLİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI



Momika, 28 Haziran’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde Stockholm’deki bir cami önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.



Provokatif eyleme başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti. Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'ın da aralarında bulunduğu birçok ülke, eylemi protesto etmek için İsveç Büyükelçilerini geri çağırmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı ise Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti.



Irak halkı başkent Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliğini basıp binanın çatısına çıkarken, İslam İşbirliği Teşkilatı Kur’an-ı Kerim’in yakılmasının ardından acil olarak Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde toplanma kararı almıştı.



Momika son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde elinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin fotoğrafıyla Kur’an-ı Kerim yakmış, bir kez daha Müslümanların tepkisini çekmişti.



Kendisini ateist olarak tanımlayan Momika’nın İran yanlısı Haşdi Şabi güçleri çatısı altındaki İmam Ali Tugayları’na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR



İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.



Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.



Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti. ​​​​​​​



Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.



İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonları engelleme üzerine yeni adım Haberi Görüntüle