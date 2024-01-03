Danimarka Kraliçesi tahttan vazgeçti, tacından vazgeçmedi

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'in yeni yıl konuşmasında açıkladığı tahttan çekilme kararının ardından 14 Ocak sonrasında da Kraliçe ünvanını kullanmaya devam edeceği Saray tarafından doğrulandı.



Avrupa'nın en uzun süre hüküm süren hükümdarı konumundaki 2. Margrethe, tahttaki yerini oğluna bırakmasının ardından ülkede iki kraliçe olacak.



1972'DE TAÇ GİYMİŞTİ

Veliaht Prens Frederik'in Kral ünvanını almasının ardından eşi de Kraliçe Mary ünvanını kullanmaya başlayacak.



Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yeni hükümdarı balkon konuşmasıyla takdim edecek.



Kraliçe 2. Margrethe, yeni yıl konuşmasında, oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak’ta tahtı bırakmayı planladığını duyurmuştu.



Danimarka'nın 83 yaşındaki Kraliçesi 2. Margrethe, 1972'de taç giymişti.