Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk, Polonya’da yakalandı

Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk vatandaşı, Polonya’da Katowice-Antalya seferini yapmaya hazırlanan tarifeli uçakta polis tarafından yakalandı.

Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk, Polonya’da yakalandı

'nın güneyinde bulunan Katowice Havaalanı filmleri aratmayacak bir operasyona sahne oldu.

’nın başkenti Berlin’de dün gece tartıştığı kişiyi birçok yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Mehmet A. (37) isimli Türk vatandaşı, gece Polonya'ya kaçtı.

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmek üzere Katowice-Antalya seferini yapmaya hazırlanan tarifeli uçağa bilet alan şüpheli, hakkında arama kararı bulunmamasının ardından sorunsuz şekilde uçağa binmeyi başardı.

Almanya tarafından telefonla aranan Polonya Sınır Koruma’ya, Mehmet A.'nın şüphesiyle arandığı ve hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarıldığını bildirildi.

Polonya Sınır Koruma ekipleri, kalkış yapmak için hazırlanan uçağı durdurarak uçakta bulunan Mehmet A.'yı yakaladı.

Savcılıktaki işlemleri süren şüphelinin önümüzdeki saatlerde Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

Zelenski'ye suikast girişimi: Koruma biriminde değişiklik

Zelenski'ye suikast girişimi: Koruma biriminde değişiklik

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayını sırasında İsrail’i protesto etti

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayını sırasında İsrail’i protesto etti

"Sus payı" davasında Trump’a kötü haber: Talepleri reddedildi

"Sus payı" davasında Trump’a kötü haber: Talepleri reddedildi

Nijerya'da Lassa salgını: 4 ayda 156 kişi öldü

Nijerya'da Lassa salgını: 4 ayda 156 kişi öldü

Pentagon: İsrail'e bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz

Pentagon: İsrail'e bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz

Hamas'tan sivillerin ölmesi nedeniyle havadan yardım operasyonlarının durdurulması çağrısı

Hamas'tan sivillerin ölmesi nedeniyle havadan yardım operasyonlarının durdurulması çağrısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...