Danimarka'da 44 yıl sonra bir ilk: Orta yol koalisyon hükümeti kuruldu

Danimarka'da 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu.

Danimarka'da 44 yıl sonra bir ilk: Orta yol koalisyon hükümeti kuruldu

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Ülkedeki genel seçimlerin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sağ ve sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu "orta yol koalisyon" hükümetinin üyelerini açıkladı.

Frederiksen'in 42 gün süren müzakerelerin ardından kurulduğunu açıkladığı koalisyon hükümeti, sol görüşlü Sosyal Demokrat Parti, merkez sağ Liberal Parti ve merkeziyetçi Ilımlı Parti'den oluşuyor.

Danimarka'da 44 yıl sonra bir ilk: Orta yol koalisyon hükümeti kuruldu - 1

KABİNE BELLİ OLDU

Yeni hükümette Liberal Parti Başkanı Jakob Ellemann-Jensen savunma bakanı olurken eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen dışişleri bakanlığına getirildi.

"Orta yol koalisyon" hükümetinde 23 bakandan 8'i kadın. Bakanların 11'i Frederiksen'in liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti, 7'si merkez sağ Liberal Parti, 5'i ise merkeziyetçi Ilımlı Parti'den.

Koalisyondaki üç parti, 179 koltuklu parlamentoda 89 koltuğa sahip.

Danimarka'da en son 1978'de, Sosyal Demokrat Parti ve Liberal Parti koalisyon kurmuştu.

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