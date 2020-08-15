Danimarka'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı 15.08.2020 - 14:45

Danimarka'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı

Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı

Frederiksen, Başbakanlıkta Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht, Sağlık İdaresi Direktörü Sören Broström ve Devlet Serum Enstitüsü Daire Başkanı Tyra Grove Krause ile düzenlediği basın toplantısında, 22 Ağustos’tan itibaren toplu taşıma araçlarında maske takmanın zorunlu hale geldiğini belirtti.

Frederiksen, maske kuralının 22 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olmasına karşın, halka şimdiden maske takmaları tavsiyesinde bulundu.  

Frederiksen, maske zorunluluğuna gerekçe olarak ülkede Covid-19 vakalarının artış göstermesini gösterdi.

Maske zorunluluğu, otobüs, tren, metro, ticari taksi, vapur, arabalı vapur, tramvaylarda geçerli olacak, hamileler ile 12 yaşından küçükleri kapsamayacak.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfuslu Danimarka’da 1 milyon 357 bin 855 bin kişiye Covid-19 testi yapıldı,15 bin 379 kişide Covid-19 tespit edildi, 621 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 216 kişi virüsü yendi.

BANKSY'DEN "MASKE TAKIN" MESAJI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...