Danimarka'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildi

Frederiksen, Başbakanlıkta Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht, Sağlık İdaresi Direktörü Sören Broström ve Devlet Serum Enstitüsü Daire Başkanı Tyra Grove Krause ile düzenlediği basın toplantısında, 22 Ağustos’tan itibaren toplu taşıma araçlarında maske takmanın zorunlu hale geldiğini belirtti.



Frederiksen, maske kuralının 22 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olmasına karşın, halka şimdiden maske takmaları tavsiyesinde bulundu.



Frederiksen, maske zorunluluğuna gerekçe olarak ülkede Covid-19 vakalarının artış göstermesini gösterdi.



Maske zorunluluğu, otobüs, tren, metro, ticari taksi, vapur, arabalı vapur, tramvaylarda geçerli olacak, hamileler ile 12 yaşından küçükleri kapsamayacak.



Yaklaşık 5,8 milyon nüfuslu Danimarka’da 1 milyon 357 bin 855 bin kişiye Covid-19 testi yapıldı,15 bin 379 kişide Covid-19 tespit edildi, 621 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 216 kişi virüsü yendi.

BANKSY'DEN "MASKE TAKIN" MESAJI

