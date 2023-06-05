Denizde tehlikeli yakınlaşma: ABD ve Çin savaş gemileri karşı karşıya

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, Amerikan muhribinin Tayvan Boğazı’ndan geçtiği sırada, Çin savaş gemisinin ‘tehlikeli manevralar’ yaptığını duyurdu. O anların görüntüsü paylaşıldı. Kamera kayıtlarında Çin gemisinin, Amerikan muhribinin önünü kestiği görülüyor.



Washington yönetimi Çin'i "tansiyonu kasıtlı olarak yükseltmekle" suçladı. Çin Savunma Bakanı Li Shangfu ise “Aramızda çatışma çıkması dünya için felaket olur" açıklaması yaptı.



ABD ve Çin arasında geçen hafta yine Güney Çin denizi üzerinde uçak gerilimi yaşanmıştı. Rutin operasyon yürüten ABD keşif uçağının, Çin savaş uçağı pilotu tarafından ‘agresif bir manevrayla’ engellendiğini açıklamıştı.