Depardieu’den yakın dostu Putin'e Ukrayna tepkisi

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta beş hafta geride kalırken, 2013 yılında Rus vatandaşlığına geçen Fransız aktör Gerard Depardieu’den yakın dostu Vladimir Putin ile ilgili açıklama geldi.



Depardieu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da yaptıklarını "çılgın ve kabul edilemez aşırılıklar" olarak nitelerken, kınadığını söyledi.



Geçmişte Rus lideri öven film yıldızı verdiği demeçte, "Vladimir Putin gibi liderlerinin çılgın, kabul edilemez aşırılıklarından Rus halkı sorumlu değil" dedi.



2013 yılında zenginlere yönelik önerilen bir vergi artışını protesto etmek için Fransa'yı terk eden Depardieu, aynı yıl Rus vatandaşlığına geçmişti.



Rus vatandaşlığına geçen 72 yaşındaki Depardieu, Rusya’ya gittikten sonra Devlet Başkanı Putin ile arkadaş olmuştu.



Rusya’nın yaptığı saldırı sonrasında Ukrayna'daki savaşa karşı çıktığını belirten Depardieu, geçtiğimiz ay Rus işgalinin başlamasından birkaç gün sonra müzakere çağrısında bulunmuştu.



Depardieu, verdiği demeçte, "Rusya ve Ukrayna her zaman kardeş ülkeler olmuştur" derken, "Silahları durdurun ve pazarlık edin" ifadelerini kullanmıştı.



Depardieu, Rus vatandaşlığına geçmesinin ardından sık sık ülkeye dair övgülerde bulunurken, Rusya’yı "büyük demokrasi" olarak nitelendirmiş ve merhum Papa II. John Paul ile karşılaştırdığı Putin'e övgülerde bulunmuştu.