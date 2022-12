Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “TRT World Forum 2022”den dünyaya seslendi

"Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum’un ikinci günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Küresel Liderliğin Geleceğini Şekillendirmek” başlıklı konuşması ile başladı.



"Rusya-Ukrayna savaşındaki çabalarımız yakın dönem örnekleridir"



Dünyanın bir kriz çağında olduğunu; teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile çatışmaların daha karmaşık, çok katmanlı ve yaygın hale geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin son dönem diplomatik ve küresel barışa hizmet eden çabalarından bahsetti. Türkiye’nin Somali'den Venezuela'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar kolaylaştırıcı veya arabulucu olarak yüksek profili korumakta olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Rusya-Ukrayna savaşındaki çabalarımız yakın dönem örnekleridir. Tecrübelerimize göre, başarılı bir arabuluculuk çabasının merkezinde güven ve liderlik yatıyor," dedi.



Coğrafyanın bir kader olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Coğrafyamız bize her zaman tetikte olmayı ve çeşitli çatışmaların etkilerine karşı hazırlıklı olmayı öğretti. Böylece dirençli bir toplum olduk. Ne olursa olsun düşmeyiz, yolumuza devam ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi liderliği olmasaydı, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması veya esir takası mümkün olmazdı," ifadesini kullandı.



“Rusya ve Ukrayna Türkiye’nin güvenilir ülke olduğunu biliyor”



“Çatışma Çözümü ve Barışın İnşası: Küresel Liderliğin Geleceğini Şekillendirmek” oturumunda konuşan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ise Türkiye’nin ülkedeki problem çözümü hakkındaki gelişiminin zorunluluktan geliştiğini söyledi. Yeni güvenlik yapısının yeniden gözden geçirilmeye ihtiyaç oluşturduğunu hatırlatan Duran, “Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile iyi ilişkiler tesis etmiştir. Her iki taraf için de bu güveni oluşturmak, sorun başlamadan gerçekleştirilmesi gereken bir unsurdur. Her iki ülke de Türkiye’nin güvenilir bir ülke olduğunu biliyor ve bu da Türkiye’nin çok taraflılığının bir göstergesidir,” şeklinde konuştu.



“AB bazı jeopolitik sorulara cevap vermiyor”



“Avrupa'nın Güvenliği ve Transatlantik İlişkilerin Geleceği” oturumunda RUSI Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Direktörü Neil Melvin, Avrupa Birliği ve Avrupa yapısının bir dönüşümde olduğunu söyledi: “AB bazı jeopolitik sorulara cevap vermiyor. Güçlü bir pazar ve önemli bir ekonomik aktör ama bir dış güvenlik aktörü olmakta zorlanıyor."



“TRT ile Afrika Forumu’nu planlıyoruz”



“Dijitalleşme: Kamu Yayıncılığı için Cazip Bir Süreç mi?” oturumuna katılan Afrika Yayın Birliği İcra Kurulu Başkanı Grégoire Ndjaka Afrika hakkında global algının hep açlık, savaş ve hastalık üzerinden kurulduğunu ancak Afrika’yı kalkındırmak için çalışan insanların göz ardı edildiğini söyledi. Dijitalleşen dünyada Afrika’nın atılımlarının devam edeceğini ve TRT ile bir iş birliğine gidildiğini açıkladı: “Afrika Yayın Birliği olarak Cezayir’de yeni bir haber ajansı kuruyoruz. Bu ajansla, insanlara Afrika’da tam olarak ne olduğunu söyleyeceğiz. Bu sebeple, TRT ile iş birliği içerisinde olmaktan mutluyuz. TRT ile birlikte Afrika Medya Forumu’nu planlamaya başladık.”



“İnsanlar din ve İslam hakkında bilgi sahibi olmaya başlarlarsa İslamofobi ve ayrımcılık azalacak”



“Günümüzde İslamofobi: Sağ-Sol Yakınlaşması Panelinde” konuşan İslamofobi Karşıtı Aktivist Marwan Muhammed ise "Medya insanların ideolojilerini ve bakış açılarını şekillendirmede çok etkilidir. Eğer insanlar din ve İslam hakkında bilgi sahibi olmaya başlarlarsa İslamofobi ve ayrımcılık azalacaktır," dedi.