Dışişleri Bakanı Fidan Gazze'deki Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

Bakan Fidan, "Aynı zamanda bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır." dedi. Fidan Gazze'de kalan 983 Türk vatadandaşı ve ailelerinin tahliyesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Fidan, bugün ve gelecek günlerde de Gazze'den çıkışların devam edeceğini vurguladı.

MİLLİ DIŞ POLİTİKA



Dışişleri Bakanlığı olarak 2023'te bölgede barış ve güvenliğin tesisi, refah ortamının geliştirilmesi, dış ilişkilerin yapısal zeminde güçlendirilmesi ve küresel hedeflerin ilerletilmesi yönünde tüm güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Fidan, milli dış politika izlediklerini söyledi.



Fidan, silahlı çatışmalar, terörizm, düzensiz göç, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi çeşitli sınamaların birbirini tetiklediğini ve beslediğini belirterek, "Bu ortamda artan imkan ve kabiliyetlerimizle, geniş bir bakış açısıyla yumuşak ve sert güç unsurlarını kullanarak sahada ve masada güçlü bir diplomasiyi yürütmekteyiz." dedi.



7 Ekim'den bu yana Gazze'deki "İsrail vahşeti neticesinde" Filistin halkının insanlık trajedisi yaşadığına dikkati çeken Fidan, "Hamas'ı yok etme adına Gazze'nin topyekun hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalanması karşısında sessiz kalamayız." diye konuştu.



Fidan, "Türkiye, devam eden katliamın durması, vahşetin son bulması ve bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması adına krizin ilk gününden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içerisindedir." ifadesini kullandı.

GAZZE İÇİN TEMASLAR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ve Filistin devlet başkanları da dahil birçok liderle temaslarda bulunduğunu kaydeden Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde "İsrail saldırılarının bir an önce durdurulması, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi" mesajının verildiğini söyledi.



Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da yapılan "Filistin İçin Tek Yürek" zirvesindeki barış çağrısının "küresel vicdanın sesi olduğunu" dile getirdi.



Bölge ülkelerinin tek sesle İsrail'e tepki göstermelerinin İsrail üzerinde kolektif baskı uygulanması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "Artık Batı, bu noktada moral üstünlüğünü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Buradan sonra gidecek bir yer de yoktur." değerlendirmesini yaptı.



Fidan, TBMM'nin uluslararası platformlarda çözüme yönelik çabalarının Türk milletinin bu konudaki iradesini yansıtması bakımından özellikle değerli olduğunu dile getirdi.

