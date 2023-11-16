Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze açıklaması: Batı sessizliğe gömüldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç'i ağırladı.
Ankara'daki görüşme sonrası iki bakan kameraların karşısına geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.
Bakan Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Gazze'de yasadışı kuşmatanın, insanlık dışı saldırların devam etmesi utanç vericidir. Daha da mühim olan Gazze'de dehşet karşısında Batı'nın sesizliğe gömülmesi.
Camilerin, okulların karşılanması karşısında sessiz kalamayız. Batı'yı Gazze'de işlenen insanlık suçuna ortak olmaya çağırıyorum. Sessiz kalmak, dünyanın başka yerlerinde hukukun ihlaline yeşlil ışık yakmaktır.
Gazze'de bir an önce tam ateşkes sağlanması çağrımızı tekrarlıyoruz.
İsrail saldırsının durdurulması ve 2 devletli çözümün hayata geçmesi gerekiyor.
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