Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze açıklaması: Batı sessizliğe gömüldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç'i ağırladı.

Ankara'daki görüşme sonrası iki bakan kameraların karşısına geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

Bakan Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de yasadışı kuşmatanın, insanlık dışı saldırların devam etmesi utanç vericidir. Daha da mühim olan Gazze'de dehşet karşısında Batı'nın sesizliğe gömülmesi.