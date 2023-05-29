Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk balıkçılara saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan "Mahmutcan-1" adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken, Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçının hafif yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk balıkçılara saldırıya kınama
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacaklarını vurguladı.

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