Doğu Guta'nın Arbin, Zemalka ve Ayn Terma ilçelerindeki hasta ve yaralıları tahliye eden üçüncü konvoy Hama'ya ulaştı.
17 otobüslük konvoyda, 994 kişi bulunuyordu. Böylece hafta sonu tahliye edilen kişi sayısı 6 bini aştı.
Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Haresta ilçesinden, aralarında askeri grupların da olduğu yaklaşık 8 bin kişinin çıkması öngörülüyor.
Suriye ordusu, Rusya'nın hava desteğini alarak, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta operasyon başlattı.
Havadan ve karadan ağır bombardıman altına alınan bölge, üç parçaya bölündü.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgenin yüzde 80'inin hükümet güçlerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı.
Doğu Guta'da tahliyeler devam ediyor
NTV HaberDünya
Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta muhalif grupların kontrolündeki Doğu Guta'da rejim güçleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde tahliyeler devam ediyor. Rus ordusu, Duma'daki muhaliflerin de silah bırakmaya hazır olduklarını duyurdu.
Doğu Guta'nın Arbin, Zemalka ve Ayn Terma ilçelerindeki hasta ve yaralıları tahliye eden üçüncü konvoy Hama'ya ulaştı.