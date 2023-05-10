Donald Trump cinsel taciz davasında suçlu bulundu: 5 milyon dolar tazminat ödeyecek

Jüri üyeleri Trump'ın Carroll'a tecavüz mü ettiği, cinsel istismarda mı bulunduğu yoksa zorla mı dokunduğuna karar vermekle görevlendirildi ve Trump'ın Carroll'a iftira atıp atmadığı ayrıca soruldu. Jüri üyeleri Trump'ın Carroll'a cinsel tacizde bulunduğuna karar verdi ancak tecavüz ettiğine karar vermedi.

Trump duruşmada ifade vermezken, Ekim 2022'deki ifadeden alınan bir video klipte, bir etkinlikte birkaç kişi arasında siyah beyaz bir fotoğrafta Carroll'ı eski eşlerinden biriyle karıştırdığı görülmüştü. Trump ifadesinde ikinci eşi Marla Maples'ı kastederek "Bu Marla" demişti.