Donald Trump cinsel taciz davasında suçlu bulundu: 5 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'de jüri Donald Trump'ın 27 yıl önce New York'taki bir mağazanın soyunma odasında, yazar. E Jean Carroll'a cinsel tacizde bulunduğuna karar verdi. Carroll, "Bugün, dünya nihayet gerçeği biliyor Bu zafer sadece benim için değil, kendisine inanılmadığı için acı çeken her kadın içindir." dedi. Bununla birlikte, Trump’ın avukatı Joseph Tacopina, 2024 yılında yeniden başkanlık koltuğuna oturmak için kampanya yürüten eski ABD başkanının temyize gideceğini söyledi.
79 yaşındaki Carroll, hukuk davası sırasında 76 yaşındaki Trump'ın 1995 ya da 1996'da Manhattan'daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini, ardından Ekim 2022'de Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda iddialarının "tam bir dolandırıcılık işi", "bir aldatmaca" ve "bir yalan" olduğunu yazarak itibarına zarar verdiğini ifade etti.
Trump, 25 Nisan'da başlayan duruşmalara katılmadı. Trump, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda kararı "rezalet" olarak nitelendirerek, "Bu kadının kim olduğu hakkında kesinlikle hiçbir fikrim yok." açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan, Carroll’ın davası ceza değil hukuk mahkemeleri tarafından görüldüğü için Trump herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmadı. Bu nedenle Trump, için cinsel taciz davası nedeniyle hiçbir zaman hapis tehdidi söz konusu olmadı.
Oybirliğiyle bir karara varması gereken jüri, üç saatten az bir süre müzakere etti. Altı erkek ve üç kadından oluşan jüri, Carroll'a 5 milyon dolar (yaklaşık 97 milyon lira) telafi edici ve cezai tazminat ödenmesine karar verdi, ancak dava temyizde olduğu sürece Trump'ın ödeme yapması gerekmeyecek.
Öte yandan, 2017-2021 yılları arasında başkanlık yapan Trump, Cumhuriyetçilerin başkan adaylığı için yapılan kamuoyu yoklamalarında önde gidiyor ve diğer siyasetçileri batırabilecek tartışmaları atlatma konusunda esrarengiz bir beceri gösterdi.
Amerika'nın kutuplaşmış siyasi ikliminde hukuk kararının, Trump'ın hukuki sorunlarını muhaliflerinin onu zayıflatmak için yürüttüğü ortak çabanın bir parçası olarak gören çekirdek destekçileri üzerinde bir etki yaratması pek olası görünmüyor.
Pennsylvania'da Cumhuriyetçi bir stratejist olan Charlie Gerow, "Trump karşıtı olan insanlar bu şekilde kalmaya devam edecek, Trump yanlısı çekirdek seçmenler değişmeyecek ve kararsız olanların bu tür şeylerden etkileneceğini sanmıyorum." dedi. Gerow, ise kararın herhangi bir olumsuz etkinin muhtemelen küçük olacağını ve banliyö kadınları ve ılımlı Cumhuriyetçilerle sınırlı kalacağını söyledi.
Trump, kampanya bağış toplama e-postalarında Carroll davasını Demokratların bir komplosu olarak nitelendirdi. Trump, köşe yazarı ve kayıtlı bir Demokrat olan Carroll'ın 2019 tarihli anı kitabının satışlarını arttırmak ve kendisine siyasi olarak zarar vermek için iddiaları uydurduğunu söyledi. Geçmişte ya da bugün cezai olarak suçlanan ilk ABD başkanı olan Trump suçsuz olduğunu ve suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu açıkladı.
Öte yandan, Carroll ifadesinde Bergdorf'ta Trump İle karşılaştığını ve onun başka bir kadın için hediye seçmesine yardım etmeyi kabul ettiğini söyledi. Carroll, Trump'ın kendisini bir soyunma odasına götürerek tecavüz ettiğini söyledi. Carroll, iddia edilen tecavüzün gerçekleştiği tarihi ya da yılı tam olarak hatırlayamadığını belirtti.
Jüri üyeleri Trump'ın Carroll'a tecavüz mü ettiği, cinsel istismarda mı bulunduğu yoksa zorla mı dokunduğuna karar vermekle görevlendirildi ve Trump'ın Carroll'a iftira atıp atmadığı ayrıca soruldu. Jüri üyeleri Trump'ın Carroll'a cinsel tacizde bulunduğuna karar verdi ancak tecavüz ettiğine karar vermedi.
Trump duruşmada ifade vermezken, Ekim 2022'deki ifadeden alınan bir video klipte, bir etkinlikte birkaç kişi arasında siyah beyaz bir fotoğrafta Carroll'ı eski eşlerinden biriyle karıştırdığı görülmüştü. Trump ifadesinde ikinci eşi Marla Maples'ı kastederek "Bu Marla" demişti.