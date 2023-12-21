DSÖ: Gazze'de 5 yaşın altındaki çocuklarda ishal vakaları 25 kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ishal vakalarında çatışma öncesi döneme göre 25 kat artış yaşandığını duyurdu.

DSÖ: Gazze'de 5 yaşın altındaki çocuklarda ishal vakaları 25 kat arttı

Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 'deki insanların şu anda karşı karşıya olduğu , açlık, hijyen ve sanitasyon eksiliğinden derin endişe duyduğunu belirtti.

Açlığın vücudun savunmasını zayıflattığını ve hastalıklara neden olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de artan bulaşıcı hastalık salgınları yaşanıyor. 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki ishal vakaları, çatışma öncesine göre 25 kat daha fazla." ifadelerini kullandı.

Bu tür hastalıkların yetersiz beslenen çocuklar için ölümcül olabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasının da bu riski artıracağını belirtti.

Ghebreyesus, (Gazze için) Artık ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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