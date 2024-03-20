DSÖ: Gazze’de sağlık tesislerine 410 saldırı düzenlendi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, işgal edilmiş Filistin topraklarında tırmanan kriz çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.



Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının yanı sıra tıbbi malzeme, gıda, su ve yakıt eksikliği halihazırda yetersiz kaynaklar sağlık sisteminin çökmesine neden oldu.

Hastaneler; artan yaralı sayısı ve barınak arayan yerinden edilmiş siviller nedeniyle kapasitelerinin çok üzerinde hizmet vermeye çalışıyor.

Ayrıca insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi’nde hizmet sağlamaya çalışan sağlık tesisleri de İsrail’in saldırıları sonucu yerle bir oldu ya da kullanılamaz hale geldi.