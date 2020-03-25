DSÖ'den 'corona virüs ivme kazanıyor' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adranom Ghebreyesus corona virüs salgınına dair açıklamalarda bulundu.



Bildirilen ilk vakadan 100 bininci vakaya ulaşmanın 67 gün sürdüğüne dikkat çeken Ghebreyesus, ''ikinci 100 bin vakanın ise 11 gün sürdüğü görüldü'' dedi.

Üçüncü 100 bine ise sadece 4 günde ulaşıldığını söyleyen Tedros Adranom Ghebreyesus, ''çaresiz seyirciler değiliz. Bu salgının yörüngesini değiştirebiliriz'' diyerek önlem alınması gerektiğini belirtti. İnsanlara evlerinde kalmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda da uyarıda bulunanGhebreyesus, kötü gidişin ancak saldırgan politikalarla değişebileceğini belirtti.

Ghebreyesus, özellikle her şüpheli vakaya test yapılması ve doğrulanmış vakalarının karantinaya alınması gerektiğini hatırlattı.

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