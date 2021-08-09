Dünyanın en küçük bebeği 13 aylık tedavinin ardından taburcu oldu

Doğduğunda dünyanın en küçüğü olan bir bebek, 13 aylık yoğun bir tedavinin ardından Singapur'daki bir hastaneden taburcu edildi. Kwek Yu Xuan adlı bebek, sadece 212 gr ağırlığında ve 24 santimetre uzunluğunda doğmuştu.

ntv.com.tr 09.08.2021 - 10:56

Dünyanın en küçük bebeği 13 aylık tedavinin ardından taburcu oldu

İlişkili Haberler

Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi

Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi

Önceki yıl Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'nde (NUH) doğan dünyanın en küçük bebeği  Kwek Yu Xuan, nihayet taburcu oldu. 

SADECE BİR ELMA KADAR AĞIRDI

Ortalama bir hamilelik süresi 40 iken, Yu Xuan 25 haftalık doğmuş ve sadece bir elma büyüklüğündeki ağırlığıyla (212 gram) dünya manşetlerinde yer almıştı. 

Önceki rekor sahibi ise, Iowa Üniversitesi'nin En Küçük Bebek Kayıtları’na göre 2018'de doğumda 245 gr ağırlığında olan ABD'li bir kız çocuğuydu.

PREEKLAMPSİ TEŞHİSİ KONULDU

Yu Xuan'ın annesi, preeklampsi teşhisi konduktan dört ay önce acil sezaryen ile onu doğurdu. Preeklampsi, hayati organlara zarar verebilecek ve hem anne hem de bebek için ölümcül olabilen tehlikeli derecede yüksek tansiyon durumuna deniliyor. 

Doğduğu Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'ne (NUH) göre kız bebeğin "sınırlı bir hayatta kalma şansı" vardı. Ancak, Yu Xuan şimdi çok daha sağlıklı ve 6,3 kg ağırlığında.

"UMUT IŞIĞI OLDU"

Hastaneden yapılan açıklamada, "Tüm olumsuzluklara rağmen,azmi ve büyümesiyle çevresindeki insanlara ilham verdi, bu da onu olağanüstü bir "Covid-19" bebeği, kargaşanın ortasında bir umut ışığı haline getiriyor" denildi.

Öte yandan, Yu Xuan'a hastanede kaldığı süre boyunca, çeşitli tedaviler verildi ve hayatta kalması için farklı türde makinelere bağlandı. Diğer taraftan, bebeğin hala kronik akciğer hastalığı var ve evde nefes alması için yardıma ihtiyacı olacak. Ancak, doktorlar durumunun  zamanla iyileşmesinin beklendiğini söyledi.

Annesi Wong Mei Ling, yerel basına Yu Xuan'ın doğumunun ailede şoke etkisini yarttığını ve ilç çocuğunun dünyaya geldiğini söyledi. Yu Xuan'ın ebeveynleri, 270 bin dolarlık bir kitle fonlaması kampanyasıyla çocuğun hastane masraflarını ödeyebildi. 

İTALYA'DA KUNDAKÇIYI FOTOKAPAN YAKALADI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...