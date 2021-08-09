Dünyanın en küçük bebeği 13 aylık tedavinin ardından taburcu oldu

Önceki yıl Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'nde (NUH) doğan dünyanın en küçük bebeği Kwek Yu Xuan, nihayet taburcu oldu.

SADECE BİR ELMA KADAR AĞIRDI



Ortalama bir hamilelik süresi 40 iken, Yu Xuan 25 haftalık doğmuş ve sadece bir elma büyüklüğündeki ağırlığıyla (212 gram) dünya manşetlerinde yer almıştı.



Önceki rekor sahibi ise, Iowa Üniversitesi'nin En Küçük Bebek Kayıtları’na göre 2018'de doğumda 245 gr ağırlığında olan ABD'li bir kız çocuğuydu.

PREEKLAMPSİ TEŞHİSİ KONULDU



Yu Xuan'ın annesi, preeklampsi teşhisi konduktan dört ay önce acil sezaryen ile onu doğurdu. Preeklampsi, hayati organlara zarar verebilecek ve hem anne hem de bebek için ölümcül olabilen tehlikeli derecede yüksek tansiyon durumuna deniliyor.



Doğduğu Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'ne (NUH) göre kız bebeğin "sınırlı bir hayatta kalma şansı" vardı. Ancak, Yu Xuan şimdi çok daha sağlıklı ve 6,3 kg ağırlığında.

"UMUT IŞIĞI OLDU"



Hastaneden yapılan açıklamada, "Tüm olumsuzluklara rağmen,azmi ve büyümesiyle çevresindeki insanlara ilham verdi, bu da onu olağanüstü bir "Covid-19" bebeği, kargaşanın ortasında bir umut ışığı haline getiriyor" denildi.



Öte yandan, Yu Xuan'a hastanede kaldığı süre boyunca, çeşitli tedaviler verildi ve hayatta kalması için farklı türde makinelere bağlandı. Diğer taraftan, bebeğin hala kronik akciğer hastalığı var ve evde nefes alması için yardıma ihtiyacı olacak. Ancak, doktorlar durumunun zamanla iyileşmesinin beklendiğini söyledi.



Annesi Wong Mei Ling, yerel basına Yu Xuan'ın doğumunun ailede şoke etkisini yarttığını ve ilç çocuğunun dünyaya geldiğini söyledi. Yu Xuan'ın ebeveynleri, 270 bin dolarlık bir kitle fonlaması kampanyasıyla çocuğun hastane masraflarını ödeyebildi.

İTALYA'DA KUNDAKÇIYI FOTOKAPAN YAKALADI