Elon Musk, Auschwitz toplama kampını ziyaret etti

Avrupa Yahudi Derneğince (EJA) düzenlenen bir konferans çerçevesinde Krakow'da bulunan Elon Musk, toplama kampını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Musk'ın ziyareti Avrupa Yahudi Birliği Başkanı Rabbi Menahem Mangolin, ABD'li muhafazakar gazeteci Ben Shapiro ve Yahudi soykırımından kurtulan Gidon Lev ile birlikte gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Burada "ölüm duvarı"na çelenk bırakan ve kısa bir anma merasimine katılan Musk, daha sonra antisemitizm temalı bir konferansa katıldı.

