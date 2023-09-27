Endonezya, sosyal medya platformlarından satış yapılmasını yasakladı

TİKTOK'TAKİ 6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN GEÇİM KAYNAKLARI ETKİLENECEK

Bakan Hasan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, sosyal medya ve e-ticaretin birbirinden ayrılarak kişisel bilgilerin ticari amaçlarla kullanılmasının önlenmesi gerektiğini kaydetmişti.



Sosyal medya platformlarında satış yapılmasının yasaklanmasının en fazla TikTok'u etkilemesinin beklendiği kaydediliyor.



TikTok'un 125 milyonu Endonezya'da olmak üzere Güneydoğu Asya'da aylık 325 milyon aktif kullanıcısının bulunduğu belirtiliyor.



TikTok Endonezya'nın bir sözcüsü ise söz konusu düzenlemenin platformdaki 6 milyondan fazla kişinin geçim kaynağını etkileyeceğini ifade etmişti.