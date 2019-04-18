Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Widodo, basına yaptığı açıklamada, 12 anket şirketinin açıkladığı verilerde resmi olmayan sonuçlara göre, rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto’nun yüzde 45,50'lik oyuna karşılık yüzde 54,50 oy oranına ulaştığını belirterek zaferini ilan etti.



Hızlı seçim sonuçlarının rakamları açık bir şekilde gösterdiğini aktaran Widodo, en kısa sürede Yüksek Seçim Kurulunun (KPU) resmi sonuçları açıklamasını beklediklerini kaydetti.



Widodo'nun rakibi Subianto ise dün akşam yaptığı açıklamada, seçim ekibinin verilerine göre yüzde 62’nin üzerinde oy alarak seçimi kazandığını savunmuştu. Subianto, Widodo'nun kazandığını gösteren anket şirketlerini "yanlı olmakla" ve "partizanlık yapmakla" suçlamıştı.



Ülkede dün ilk kez devlet başkanlığı ile milletvekili seçiminin aynı günde düzenlendiği ve 190 milyondan fazla seçmenin kayıtlı olduğu seçimde, devlet başkanlığı için 2 aday yarıştı.



Öte yandan anket şirketlerinin yetkilileri, seçime katılım oranının yüzde 80 civarında olduğunu bildirdi.



Milletvekili seçiminde, Temsilciler Meclisinde (DPR) 575, Bölgesel Temsilciler Konseyinde (DPD) 136, eyalet, il ve ilçeleri de kapsayan yerel yönetim meclislerindeki milletvekilliği için de toplam 19 bin 817 sandalye bulunuyor.



Endonezya’da 2014'teki başkanlık seçiminde, oyların yüzde 53,15'ini alan Widodo devlet başkanı seçilmiş, Subianto ise oyların yüzde 48,85'ini almıştı.



Yüksek Seçim Kurulunun (KPU), resmi seçim sonuçlarını 22 Mayıs’a kadar açıklaması bekleniyor.

