Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı: 11 dağcı hayatını kaybetti

Endonezya'da, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 11 dağcı öldü. Kayıp 12 dağcının bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı: 11 dağcı hayatını kaybetti

Batı Sumatra Eyaleti Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Abdul Malik, yaptığı açıklamada, Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlamaların ardından arama kurtarma ekiplerinin 11 dağcının cesedine ulaştığını belirtti.

Malik, ayrıca, ekiplerin kayıp olduğu bildirilen 12 dağcıyı aramaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yerel Arama ve Kurtarma Ofisi yetkilisi Hari Agustian da 2 Aralık'ta dağa tırmanmaya başlayan yaklaşık 75 dağcıdan 52'sinin kurtarıldığını, bunlardan 8'inin patlamalar sonucu bedenlerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

MERAPİ YANARDAĞI KÜL PÜSKÜRTTÜ

Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi, dün yaptığı açıklamada, Merapi Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğünü, sıcak kül bulutlarının kuzeye ilerlediği bildirmişti.

Yetkililerin, ocak ayından bu yana aktif olan Merapi Yanardağı'nI hareketliliklerin artması nedeniyle birkaç haftadır "yakından takip ettiği" ifade edilmişti.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki 'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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