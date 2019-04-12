Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısı kaldırıldı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü adanın Orta Sulawesi bölgesine bağlı Banggai'nin 85 kilometre güneybatısında olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.



BMKG, deprem sonrası verilen tsunami uyarısının kaldırıldığını duyururken, yetkililer halka sakin olmaları çağrısında bulundu.



Şu ana kadar can ya da mal kaybı olmadığı bilgisini paylaşan yetkililer, bölge genelinden bilgi edinmeye çalıştıklarını ifade etti.



Bu arada deprem anına ilişkin basına yansıyan görüntülerde, depremin hissedildiği bölgelerde halkın panik içinde sokağa çıktığı ve tsunami tehlikesine karşı da sahil kesiminden yüksek bölgelere kaçtığı görülüyor.



Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.