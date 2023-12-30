Endonezya'nın Açe eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine göre Endonezya'da merkez üssü Sinabang kasabasının 362 kilometre doğusunda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin denizin 10 kilometre derininde meydana geldiği bildirildi.



Depremde şu ana kadar hasar veya can kaybı bildirilmedi.



Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi bulunmadığı ancak artçı sarsıntılar olabileceği uyarısını yaptı.



270 milyondan fazla nüfusla geniş bir takımada olan Endonezya, dünyada sismik hareketler ve volkanik patlamaların en fazla görüldüğü "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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