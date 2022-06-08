Erbil'de drone saldırısı: 3 yaralı

Irak'ın Erbil kentinde, Erbil-Pirmam yolunda düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Ghafuri, mesajında, Erbil-Pirmam yolunda, akşam saat 21.30'da insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştiğini, saldırı sonucu 3 sivilin yaralandığını ve çok sayıda sivil aracın da hasar gördüğünü duyurdu.



Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24" yayınladığı haberde, Erbil-Pirmam yolu arasında bir patlama meydana geldiğini ve olayda çevredeki birkaç aracın zarar gördüğünü belirtmişti.



Haberde, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiği ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.