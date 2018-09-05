Suriye'de Halep, Doğu Guta ve Dera'dan sonra sıra Esad rejiminin hedefinde İdlib var.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddiasına göre, Suriye ordusu İdlib ve Hama vilayetlerindeki gerilimi azaltma bölgesine tekrar saldırı başlattı.



Suriye ordusu İdlib kırsalındaki, Kirbet, El Ghab, Havaş, El Nakus ve Hiş köylerini top atışıyla bombaladı.



Ayrıca Suriye ordusuna ait tanklar Morek kasabasına doğru ilerleyerek kasabayı bombaladı.



İdlib, Suriye'de silahlı muhaliflerin son kalesi. Şam yönetimi, Rusya ve İran'ın desteğiyle İdlib'e askeri operasyona hazırlanıyor.



ABD'DEN KİMYASAL SİLAH UYARISI



Rusya ve Suriye jetlerinin, haftalardır süren ateşkesin ardından İdlib'in Batı uçundaki Cisr-el Şugur'u vurması heyecan yarattı.



13 sivilin öldüğü iddia edilen saldırının ardından ABD'den bir kez daha "kimyasal silah" uyarısı geldi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun kimyasal silah kullanması halinde "hızlı ve uygun şekilde" karşılık verileceği belirtildi.



Amerikan yönetimi daha önce iki kez, kimyasal silah kullanımı nedeniyle Suriye'ye hava saldırısı düzenlemişti.



Suriye'deki iç savaşta, sarin ve hardal gazı gibi yasak olan kimyasal silahlarin sistematik olarak kullanıldığı biliniyor.

İDLİB İÇİN KRİTİK GÜN CUMA



İdlib'in kaderi için kritik gün ise cuma. İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla üçlü zirve yapılacak. Aynı gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İdlib gündemiyle toplanacak.



ESAD REJİMİNDEN AÇIKLAMA



Suriyeli bir bakan, İdlib'deki krizin bugün için askeri müdahaleyle çözülmesi ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi. Suriyeli bakan, "Ancak bu, uzlaşma ihtimali olmadığını göstermez" dedi.



Suriye ordusu, silahlı muhaliflerin teslim şartlarını kabul etmesi için bölgeyi askeri açıdan baskı altında tutuyor. İdlib ve komşu kent Hama zaman zaman topçu ateşiyle de vuruluyor.