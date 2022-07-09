Esad'dan Halep'e 11 yıl sonra ilk ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, savaşın ardından 11 yıl sonra geldiği Halep'te Kurban Bayramı namazını kıldı.

Haberler - İHA 09.07.2022 - 17:01

Esad'dan Halep'e 11 yıl sonra ilk ziyaret

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Devlet Başkanı Beşar Esad, 11 önce başlayan iç savaşın ardından 'i ilk kez ziyaret etti.

Esad ziyaretinde üst düzey hükümet yetkilileriyle birlikte Abdullah Ibn Abbas Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Esad, Abdullah Ibn Abbas Camisi'nde bayram namazı kıldı. Esad, Abdullah Ibn Abbas Camisi'nde bayram namazı kıldı.

ESAD'A ZİYARETİNDE AİLESİ DE EŞLİK ETTİ

Halka hitap eden Esad, tarihi çarşıları ziyaret ettiğini ve bir termik santralin açılışını yaptığını söyledi.

Esad'ın dün başlayan Halep ziyaretinde eşi Esma Esad ve iki oğluyla kızı da yer aldı. Halep'in çoğu, çatışmalar nedeniyle harabeye dönmüştü.

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