Eski çağlarda insanlar tilkileri evcil hayvan olarak beslemiş olabilir

"OLDUKÇA NADİR BİR BULGU"



Araştırmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi'nde görevli Dr. Ophelie Lebrasseur, "Bu tilkinin avcı toplayıcı toplumdaki bireylerle bu kadar yakın bir bağ kurmuş olması oldukça nadir bir bulgu" ifadesini kullandı.



Lebrasseur, tilkinin insanlarla beraber gömülmesine ilişkin, "Bu, sembolik olmaktan öte bir şey. Aralarında gerçekten bir arkadaşlık olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Araştırma sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

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