Eski yardımcısı Pence'den Trump'a veto

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılığını yapan Mike Pence, Fox News'a konuştu. Pence yaptığı açıklama ile başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı desteklemeyeceğini duyurdu.



Eski başkan yardımcısı, kararının şaşırtıcı olmadığını söyleyerek Başkan Joe Biden'a da asla oy vermeyeceğini dile getirdi.

Pence, Biden ve Trump arasında tercih yapmayacağını açıkladıktan sonra seçimde yapacağı tercihi kendisine saklayacağını belirtti.



Trump ve eski yardımcısının arası, 6 Ocak 2021'deki Kongre Baskını sırasında açıldı.



Joe Biden'ın seçim zaferine engel olmayı reddeden Pence, Trump destekçileri tarafından tepki görmüştü.



Mike Pence, Trump'ın o günkü eylemlerinin "pervasızca" olduğunu dile getirmiş, kendisini ve ailesini tehlikeye attığını söylemişti..