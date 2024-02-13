Estonya başbakanından Rusya'ya "arananlar listesi" tepkisi

Kremlin, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı "arananlar listesine" ekledi ve "Bu kişiler ülkemize ve tarihimize yönelik düşmanca davranışlarda bulundu" açıklaması yaptı.



Putin karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kallas'ın, "Sovyet askerlerinin anıtlarını yok etmek" ile suçlandığı belirtildi.



Arananlar listesine alınması konusunda konuşan Başbakan Kallas, "Kremlin bu hareketin beni ve diğerlerini susturmaya yardımcı olacağını umuyor ancak böyle bir şey olmayacak" ifadelerine yer verdi.



Başbakan, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini ve Avrupa'nın silahlanıp savunmasını geliştirmesi için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.



Rusya polisi, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın yanı sıra Devlet Bakanı Taimar Peterkop ve Kültür Bakanı Simonas Kairys'i de"arananlar" listesine aldı.



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