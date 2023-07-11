Everest Dağı'ndan dönen helikopter düştü: 6 ölü

Nepal'de bir hükümet yetkilisi, 5'i Meksika uyruklu olmak üzere 6 kişinin Nepal'de bir helikopter kazasında öldüğünü duyurdu.

Manang Air tarafından işletilen helikopter, erken saatlerde Katmandu'nun hemen kuzeyindeki Likkhu yakınlarında düştü.



Katmandu havaalanı yetkilisi Teknath Sitoula, kurtarma ekiplerinin 5 ceset bulduğunu ve altıncıyı aradıklarını söyledi.



Sitoula, helikopter düştüğünde araçta 5 Meksikalı turist ve bir Nepalli pilotun bulunduğunu söyledi.



OCAK AYINDA 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer taraftan, birçok havayolu şirketinin bulutlarla örtülü tepelere ve dağlardaki küçük havaalanlarına uçtuğu Himalaya ülkesinin uzun bir hava kazası geçmişi var.

Bu yılın Ocak ayında, bir uçağın turistik şehir Pokhara yakınlarında düşmesi sonucu Nepal'de son 30 yılın en kötü hava kazasında 71 kişi hayatını kaybetmişti.

