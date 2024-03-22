FBI'dan Boeing uçağındaki yolculara mektup: "Suç kurbanı olabilirsiniz"

Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı "Boeing 737 Max 9" uçağının ocak ayında havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı.
Uçağın yolcuları, FBI'dan "bir suçun kurbanı" olabileceklerini belirten bir mektup aldı.
Yolcuların avukatlarından Mark Lindquist, Seattle'daki FBI ofisinin yolculara gönderdiği mektubu CNN ile paylaştı.
"OLASI BİR SUÇUN KURBANLARI"
FBI ofisi tarafından kaleme alınan ve yolculara iletilen mektupta, "Sizinle temasa geçiyorum çünkü sizi olası bir suçun kurbanı olarak tanımladık" deniyor. Ayrıca FBI'ın şu anda olayı araştırdığı da belirtiliyor.
Yolculara gönderilen mektuplara ek olarak, Alaska Air'in 1282 sefer sayılı uçağındaki uçuş görevlileri de Adalet Bakanlığı tarafından soruşturmaya tabi tutuldu.
NE OLMUŞTU?
5 Ocak'ta 171 yolcu ve altı mürettebat uçağa bindi. Kalkıştan hemen sonra, uçağın acil çıkış kapısı patladı ve pilotları acil iniş yapmaya zorladı.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yapılan bir ön araştırma, Ekim ayında Boeing tarafından Alaska'ya teslim edilen jetin, kapısını yerinde tutmak için ihtiyaç duyduğu dört cıvata olmadan Boeing fabrikasından çıktığını ortaya çıkardı.
Boeing CEO'su Dave Calhoun geçen ay yatırımcılarla bir araya geldiği bir panelde, "Soruna biz sebep olduk ve bunu anlıyoruz. Hangi sonuca varılırsa ulaşılsın, Boeing olanlardan sorumludur" diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Boeing
- Dünya
- Abd
- Uçak Kazası