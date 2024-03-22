FBI'dan Boeing uçağındaki yolculara mektup: "Suç kurbanı olabilirsiniz"

NE OLMUŞTU?



5 Ocak'ta 171 yolcu ve altı mürettebat uçağa bindi. Kalkıştan hemen sonra, uçağın acil çıkış kapısı patladı ve pilotları acil iniş yapmaya zorladı.



Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yapılan bir ön araştırma, Ekim ayında Boeing tarafından Alaska'ya teslim edilen jetin, kapısını yerinde tutmak için ihtiyaç duyduğu dört cıvata olmadan Boeing fabrikasından çıktığını ortaya çıkardı.



Boeing CEO'su Dave Calhoun geçen ay yatırımcılarla bir araya geldiği bir panelde, "Soruna biz sebep olduk ve bunu anlıyoruz. Hangi sonuca varılırsa ulaşılsın, Boeing olanlardan sorumludur" diye konuştu.