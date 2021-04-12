Fed bu yıl faiz artıracak mı? (Başkan Powell'dan açıklama)

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Amerikan ekonomisinin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini belirterek, ekonominin "dönüm noktasında" olduğunu ifade etti.



Powell, CBS televizyonu tarafından düzenlenen "60 Dakika" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



ABD ekonomisinin hala tehlike olup olmadığına dair bir soru üzerine Powell, "Şu anda gördüğümüz şey, gerçekten dönüm noktasında görünen bir ekonomi" yanıtını verdi.



Powell, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı yaygın aşılamanın, güçlü mali ve para politikası desteğinin bunda etkili olduğunu belirterek, ekonominin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini ifade etti.



"ASIL RİSK HASTALIĞIN YENİDEN YAYILMASI"



Görünümün önemli ölçüde iyileştiğine işaret eden Powell, "Şu anda ekonomimiz için asıl risk hastalığın yeniden yayılmasıdır" dedi.



Powell, bu yılın ikinci yarısında çok güçlü bir büyüme beklediklerini ifade etti.



Alışılmadık bir toparlanma gördüklerini anlatan Powell, ekonominin bazı kısımlarının tamamen toparlandığını, seyahat, eğlence gibi sektörlerin ise henüz pek iyileşemediğini dile getirdi.



Powell, ekonominin korkulandan daha iyi performans gösterdiğini belirterek, toparlanma tamamlanana kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini yineledi.



"BU YIL FAİZ ORANLARINDA ARTIŞ OLASI DEĞİL"



Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, faiz oranlarını artırmadan önce enflasyonun ortaya çıkmasını beklemeyi göze alabileceklerini aktardı.



Powell, zaman içinde ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerini anımsatarak, "Bunu sağladığımızda, faiz oranlarını o zaman artıracağız." diye konuştu.



Faiz oranlarına ilişkin bir soru üzerine Powell, "Bu yıl faiz oranlarında artış yapmamızın olası olmadığını düşünüyorum" dedi.