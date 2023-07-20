FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçı öncesi silahlı saldırı: 2 ölü

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde çok katlı bina inşaatında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na yapan ülkede, Norveç Milli Takımı'nın konakladığı otelin yakınlarında gerçekleşti.



SALDIRGAN ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Polisle saldırgan arasında çıkan çatışmada, zanlı ölü ele geçirildi, bir polis memuru yaralandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, yaptığı açıklamada, maça yönelik herhangi bir tehdit olmadığını belirterek etkinliğin planlandığı gibi devam edeceğini kaydetti.



Polis Komiseri Andrew Coster, 24 yaşındaki saldırganın daha önce inşaat alanında çalıştığını ve saldırının nedeninin işle ilgili olduğunu düşündüklerini belirtti.