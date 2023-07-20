FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçı öncesi silahlı saldırı: 2 ölü

FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde Norveç Milli Takımı'nın konakladığı otelin yakınlarında maçtan birkaç saat önce silahlı saldırı düzenlendi. Çok katlı bir binanın inşaatına giren silahlı saldırgan, 2 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçı öncesi silahlı saldırı: 2 ölü
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'nın Auckland kentinde çok katlı bina inşaatında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay, FIFA Kadınlar Kupası'na yapan ülkede, Norveç Milli Takımı'nın konakladığı otelin yakınlarında gerçekleşti. 

SALDIRGAN ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Polisle saldırgan arasında çıkan çatışmada, zanlı ölü ele geçirildi, bir polis memuru yaralandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, yaptığı açıklamada, maça yönelik herhangi bir tehdit olmadığını belirterek etkinliğin planlandığı gibi devam edeceğini kaydetti.

Polis Komiseri Andrew Coster, 24 yaşındaki saldırganın daha önce inşaat alanında çalıştığını ve saldırının nedeninin işle ilgili olduğunu düşündüklerini belirtti.

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