Ukrayna duyurdu: Rusya, Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesindeki üste Ukrayna ordusuna ait askeri tesisleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını açıklamıştı. Konuyla ilgili Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov'dan açıklama geldi. Truhanov, Rusya'nın savaşın başlamasından bu yana Odessa'ya en büyük saldırısını gerçekleştirdiğini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.