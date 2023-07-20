Ukrayna duyurdu: Rusya, Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesindeki üste Ukrayna ordusuna ait askeri tesisleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını açıklamıştı. Konuyla ilgili Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov'dan açıklama geldi. Truhanov, Rusya'nın savaşın başlamasından bu yana Odessa'ya en büyük saldırısını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ukrayna duyurdu: Rusya, Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi - 1

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Ukrayna duyurdu: Rusya, Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi - 2

Ordunun Ukrayna'da belirlenen hedefleri vurduğunu belirten Konaşenkov, "Gece saatlerinde Rusya Silahlı Kuvvetleri denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesindeki Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Kanatovo hava üssünde bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat depoları, akaryakıt altyapısı ve askeri sanayi tesislerine grup saldırısı düzenledi. Saldırılar hedefine ulaştı." diye konuşmuştu.

Ukrayna duyurdu: Rusya, Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi - 3

"RUSYA, ODESSA'YA EN BÜYÜK SALDIRISINI DÜZENLEDİ"

Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın gece kente yönelik çeşitli füze ve insansız hava araçları (İHA) ile en büyük saldırısını düzenlediğini belirtti.

Ukrayna duyurdu: Rusya, Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi - 4

Saldırı sonucu bazı evlerin hasar gördüğünü aktaran Truhanov, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı ve ölenlerin olmadığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna duyurdu: Rusya, Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi - 5

"EN KORKUNÇ GECELERDEN BİRİ"

Truhanov, "Bu gece, en korkunç gecelerden biriydi. Savaşın başlamasından itibaren bu ölçekte bir saldırı hatırlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna duyurdu: Rusya, Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi - 6

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı, Rusya’nın Odessa ve Çornomorsk limanlarına yönelik saldırı düzenlediğini ve saldırıda tahıl koridoru üzerinden sevk edilmesi planlanan 60 bin ton tahılın vurulduğunu bildirmişti.

Ukrayna duyurdu: Rusya, Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi - 7

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'nın kasıtlı olarak Ukrayna'nın tahıl ticareti altyapısını hedef aldığını belirtmişti.

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