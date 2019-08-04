Emniyet Bölge Sözcüsü Joem Javier, arama kurtarma ekiplerinin Guimaras Adası ile Visayan Adası'ndaki Iloilo kenti arasında sefer yaparken kötü hava koşulları nedeniyle alabora olan teknelerden 55 kişinin kurtarıldığını söyledi.



Ekiplerin Iloilo boğazındaki kazalarda 25 kişinin cesetlerine ulaştığını belirten Javier, ölenlerin çoğunun sefere önce çıkan iki tekneden olduğunu, son teknede sadece mürettebat bulunduğunu ifade etti.



Kazadan kurtulanlar, gökyüzünün bir anda karardığını, güçlü rüzgar ve şiddetli yağmurun teknelerin ters dönmesine yol açtığını aktardı.



Dün meydana gelen kazada, ölü sayısı 7 olarak açıklanmıştı.



Başkent Manila'nın da bulunduğu metropol bölgesinde, yağış ve sel nedeniyle iş yerleri açılmadı, okullarda eğitime verildi.



Meteoroloji uzmanları, yoğun muson yağmurları ve fırtına uyarısı yaptı.



Filipinler'de her yıl 20 civarında tayfun ve fırtına meydana geliyor.