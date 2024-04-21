Filistin bayrağına saldıran yasa dışı Yahudi yerleşimci patlayıcıyla yaralandı

Batı Şeria'da yol kenarına dikilmiş Filistin bayrağını tekmeleyen yasa dışı Yahudi yerleşimci tuzaklanmış patlayıcıyla yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, olay işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki bir yolda gerçekleşti. Görüntülerde, silahlı yasa dışı Yahudi yerleşimci bir adamın yol kenarındaki kırsal alana dikilmiş Filistin bayrağına doğru ilerlediği, bayrağı indirmek için tekmelediği sırada tuzaklanmış patlayıcının infilak ettiği görüldü.



İsrail basınına konuşan sağlık ekiplerine göre, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan adam hafif yaralandı ve hastaneye kaldırılmadan tedavi edildi.



İşgal altında bulunan Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana yasa dışı silahlı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti ve bölgedeki olaylarda artış devam ediyor.



Ramallah yakınlarındaki yasa dışı yerleşim yerinde 14 yaşındaki Yahudi yerleşimci çocuğun 12 Nisan'da kaybolması ve sonrasında ölü bulunmasının ardından silahlı Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde 17 Filistin beldesine günlerce baskın düzenlemişti.



Batı Şeria'da İsrail ordusunun korumasında silahlı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere artan şiddeti karşısında Avrupa Birliği ve ABD, son günlerde 4 fanatik Yahudi yerleşimci ile 2 derneği yaptırım listesine almıştı.